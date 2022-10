Cabaret burlesque : Les Keykeepers, les pieds dans les etoiles

2023-01-27 – 2023-01-27 Production : Compagnie Plume Pourpre

Auteur et metteur en scène : Laurent Madiot

Interprètes et co-auteurs : Brice Bord, Rémy Knapper, Matteo Moretti, Quentin Richard Quatre jeunes clowns s’interrogent par l’absurde sur la pertinence de leur métier.

Souhaitant se sevrer de leurs grands rêves, ils s’autorisent une ultime «rechute» où toutes les excentricités sont permises. Ils seront Jim Morrison mourant à vingt-sept ans et Herbert Léonard chantant à «Vivement Dimanche».

Alain Chabat les harcèlera pour les engager et Laure Calamy fera des apparitions. Il y aura de la musique brésilienne, des pages de réclame

Specatcle de cabaret tout public – Durée : 1h15

