Les connaisseurs vous le diront : le burlesque a toujours été un milieu militant, féministe et queer où l’on fait triompher la beauté de tous les corps, de toutes les peaux, et de tous les genres. Clôture du Festival des Fiertés avec les Mairies du 12, 13 et 14e arrondissement de Paris. Loin de l’image normée du crazy horse ou du moulin rouge, les artistes de La Flaque, cabaret d’effeuillage parisien, ont à cœur de déconstruire les injonctions à grand renfort de paillettes, d’humour et de bienveillance. Avec La Flaque, Poinçon propose 1 cabaret mensuel ou le public devient un des membres de la troupe et vit une expérience collective! Dans le cadre du FESTIVAL DES FIERTÉS, la soirée comprendra plusieurs numéros burlesques et quelques quiz… Programme à découvrir sur notre site www.poinconparis.com. Nous allons rire, trembler, tressaillir, applaudir toustes ensemble ! Tous les artistes présents à Poinçon sont des membres de la communauté queer. Ils vont profiter de la clôture de cette magnifique semaine du Festival des fiertés, toujours dans la joie et la magie du spectacle ! Poinçon Paris 124 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/554978513070481/554978523070480/ contact@poinconparis.com https://www.facebook.com/events/554978513070481/554978523070480/ https://www.facebook.com/events/554978513070481/554978523070480/ https://www.facebook.com/events/554978513070481/554978523070480/

