Cabaret burlesque au château le Kinnor de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Cabaret burlesque au château le Kinnor de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge, 26 août 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Cabaret burlesque au château le Kinnor de Fervaques

Château le Kinnor Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Calvados Fervaques Château le Kinnor

2022-08-26 – 2022-08-28

Fervaques Château le Kinnor

Livarot-Pays-d’Auge

Calvados Cabaret burlesque au château le Kinnor de Fervaques

Stages du 26 au 28 août : 325€ – Show le 27 août à 20h : 15€. Cabaret burlesque au château le Kinnor de Fervaques

Stages du 26 au 28 août : 325€ – Show le 27 août à 20h : 15€. burlesquesummercamp@gmail.com Cabaret burlesque au château le Kinnor de Fervaques

Stages du 26 au 28 août : 325€ – Show le 27 août à 20h : 15€. Fervaques Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Livarot-Pays-d'Auge Calvados Fervaques Château le Kinnor Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Fervaques Château le Kinnor Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-dauge/

Cabaret burlesque au château le Kinnor de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge 2022-08-26 was last modified: by Cabaret burlesque au château le Kinnor de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge 26 août 2022 Château le Kinnor Fervaques Livarot-Pays-d'Auge Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Calvados