CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET CABARET BOTANIQUE Rennes, 14 avril 2024, Rennes.

Camille et Julie BertholletFrance / ClassiqueCamille et Julie Berthollet sont de retour avec un nouvel album, un retour aux sources et à l’essence de leur vie, avec un programme composé des plus grands titres de leur répertoire de cœur : la musique classique et la chanson.

Tarif : 38.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 18:00

Réservez votre billet ici

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes