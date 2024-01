LOIC NOTTET CABARET BOTANIQUE Rennes, samedi 13 avril 2024.

Le Festival Mythos 2024Loic NottetEt si 27 ans était l’âge de déraison ? Celui où l’on finit par tout assumer jusqu’à la démesure. C’est ce que laisse entendre Loïc Nottet avec Addictocrate, son troisième album, au titre malicieux et un brin provocateur conçu aux côtés de Prinzly – beat-maker derrière certains des plus gros succès de Damso, Hamza et Disiz –, Mathieu Frings et Jules Fradet. Le chanteur s’est impliqué dans tous les aspects artistiques de son nouveau projet, de l’écriture aux chorégraphies en passant par l’esthétique. Passionné de mode, il a créé lui-même les tenues de scène XXL dans le cadre d’une collaboration avec l’atelier bruxellois Natan couture. Tenez-le-vous pour dit, le natif de Charleroi a décidé de pousser les curseurs au maximum après Selfocracy et Sillygomania pour s’assumer à fond dans ce disque entièrement écrit en français. Addictocrate, ce sont treize titres qui mélangent les genres et les époques pour faire se rencontrer arrangements de cordes classiques et sonorités urbaines.

Tarif : 31.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 18:00

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35