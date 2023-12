MPL CABARET BOTANIQUE Rennes, 8 avril 2024, Rennes.

MPLFrance / ElectroBonhommesCédric, Manu, Arthur, Julien et Andreas forment ensemble le groupe MPL. En 2020, leur deuxième album L’Étoile les fait sortir de la confidence dans laquelle ils évoluaient jusqu’alors. Avec plus de 200 dates à leur actif, ils rassemblent un public grandissant et envisagent chaque concert comme un espace privilégié d’expression de leur identité artistique. Avec des tourbillons de guitares, une basse et des battements électroniques, MPL fabrique la musique de son époque tout en brouillant les pistes du temps.

Tarif : 26.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-08 à 18:00

Réservez votre billet ici

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes