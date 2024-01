BERTRAND BELIN CABARET BOTANIQUE Rennes, dimanche 7 avril 2024.

Le festival Mythos 2024 Bertrand Belin Tambour VisionFrance / ChansonÊtre au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire.

Tarif : 38.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 21:00

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35