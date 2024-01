CHINESE MAN CABARET BOTANIQUE Rennes, samedi 6 avril 2024.

Le festival Mythos 2024Chinese ManFrance / Électronique / Hip-HopCollectif du sud de la France, le trio Chinese Man composé de High Ku, Matteo & Sly, se produit de façon indépendante depuis ses débuts au sein de leur label Chinese Man Records.BCUCUne claque ! Voilà l’effet BCUC en live. Entre musique africaine, soul et punk rock, une intensité comme on en trouve plus. ASMAngleterre / Canada / Allemagne / Hip-hop Old School / Boom-bapAvec 3 albums salués par la critique et plus de 600 concerts dans 25 pays différents à leur actif, ASM s’établit comme un des groupes hip-hop prééminent en Europe aujourd’hui.

Tarif : 38.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 21:00

Réservez votre billet ici

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35