ABBATH LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris, 19 janvier 2024, Paris.

: GARMONBOZIA présente ABBATH TOXIC HOLOCAUST HELLRIPPERLe légendaire ABBATH est à nouveau prêt à sillonner les routes à l’occasion du Dread Reaver European Tour. Après un été riche en festivals, l’ancien chanteur d’IMMORTAL et son groupe sont impatients de repartir pour une véritable tournée cet hiver afin de retrouver leurs fans et dévoiler en live quelques nouveaux morceaux. Ne vous attendez à rien de moins qu’à une explosion de Black Metal de la part de l’un des plus grands frontmen du Metal.Les piliers du Thrash TOXIC HOLOCAUST et HELLRIPPER se joindront à ABBATH pour cette tournée.

Tarif : 30.80 – 30.80 euros.

Début : 2024-01-19 à 18:30

Réservez votre billet ici

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris