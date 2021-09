Peyriac-Minervois Salle du foyer Aude, Peyriac-Minervois Cabaret BOBY LAPOINTE Salle du foyer Peyriac-Minervois Catégories d’évènement: Aude

**Nous chantons notre “Cabaret Boby Lapointe”** **dont c’est le centenaire prochainement.** **spectacle coup de coeur à Avignon.** **De la fantaisie des imitations, des anecdotes, un inédit** **un rythme très soutenu pour les zygomatiques.** **Un spectacle inventif et un Bobynôme qui va vous emBobyner.** 20h30 Peyriac Minervois salle du foyer 2 OCT 10€ et pass. [[https://feldhun.webnode.fr/](https://feldhun.webnode.fr/)](https://feldhun.webnode.fr/)

Spectacle fantaisiste coup de cœur à Avignon 2018
Salle du foyer Peyriac Minervois, le samedi 2 octobre 2021 à 20:30

