Cabaret Boby Lapointe Peyriac Minervois Salle du foyer, 2 octobre 2021, Peyriac-Minervois.

Cabaret Boby Lapointe

Peyriac Minervois Salle du foyer, le samedi 2 octobre à 20:30

**Le duo les « From Two to Boby » reprend avec fantaisie le répertoire de Boby Lapointe. Ces deux artisans du spectacle, passionnés de Boby Lapointe, se donnent la réplique dans un concert débridé. Une soirée légère et bibi-binaire truffée de mots roses pour égayer votre soirée.** **Spectacle accueilli par le musée Boby Lapointe.** **MédiaLe duo les « From Two to Boby » reprend avec fantaisie le répertoire de Boby Lapointe. Ces deux artisans du spectacle, passionnés de Boby Lapointe, se donnent la réplique dans un concert débridé. Une soirée légère et bibi-binaire truffée de mots roses pour égayer votre soirée.** **Spectacle accueilli par le musée Boby Lapointe.** **Médiahèque de Béziers…**

10€

Spectacle fantaisiste musico théâtral coup de cœur à Avignon autour de Boby Lapointe. Anecdotes, inédit, imitations, surprises…,

Peyriac Minervois Salle du foyer Peyriac Minervois Peyriac-Minervois Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T21:45:00