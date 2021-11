CABARET BEBE SOUS LA NEIGE Gignac, 3 décembre 2021, Gignac.

CABARET BEBE SOUS LA NEIGE Gignac

2021-12-03 – 2021-12-03

Gignac Hérault Gignac

« Cabaret bébé, sous la neige », spectacle visuel et sonore pour enfant vous est proposé par la Compagnie Les Têtes de Bois.

Le 3 décembre à 9h45 et 10h45 à la médiathèque de Gignac.

C’est l’histoire de mon jardin, mon jardin en hiver et de ce qui s’y passe quand la douce poudreuse se pose sur mon arbre et le recouvre tout en douceur et lenteur. Mais….que se

passe-t-il ? C’est le cœur de l’hiver et pour tant, un vrai monde rempli de douceur et de détails se révèle à nous. Pour ceux qui ont connu mon jardin au printemps… et bien oubliez-le ! Il est

toujours le même et pour tant tout change ! Pendant que les petites bêtes du jardin dorment, d’autres se réveillent et trouvent très rigolo de s’y promener. On y glisse, on s’y cache, on y marche et enfin… On peut même y voler !

Durée : 25 minutes

Infos et réservation obligatoire auprès de la bibliothèque de Gignac : 04 67 57 03 83

bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Gignac

