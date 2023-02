Cabaret B.A.BA – par la Compagnie L’Éclat dans les yeux Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cabaret B.A.BA – par la Compagnie L’Éclat dans les yeux Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 3 mars 2023, Nantes. 2023-03-03

Horaire : 14:30 15:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Spectacle musical. Le Cabaret B.A. BA est un entremets festif et musical servi par 3 comédiens-chanteurs sur scène. Les chansons et les costumes s’enchaînent autour de 3 univers : ambiance jazzy pour Angélique Magnan, chansons réalistes pour Evelyne Dechorgnat et chansons humoristiques pour Eric Lourioux. Le répertoire est majoritairement issu de la variété française et de compositions originales d’Angélique. La mise en scène dynamique réserve aussi quelques surprises où les strass, les paillettes et les pattes d’éléphant ont toute leur place. Durée : 1h15 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Cabaret B.A.BA – par la Compagnie L’Éclat dans les yeux Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 2023-03-03 was last modified: by Cabaret B.A.BA – par la Compagnie L’Éclat dans les yeux Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme 3 mars 2023 Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Nantes Loire-Atlantique