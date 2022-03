Cabaret Anost, 26 mars 2022, Anost.

Cabaret Anost

2022-03-26 – 2022-03-26

Anost Saône-et-Loire

EUR 49 49 Le Comité des Fêtes d’Anost vous propose en exclusivité une soirée spectacle dans la pure tradition des cabarets, avec repas. Pour votre plus grand plaisir, 3 chanteurs (chanteuses), 3 danseurs (danseuses) et 3 musiciens se produiront sur scène pour célébrer dans la joie et la bonne humeur l’arrivée du printemps !

Le repas festif comprend un menu complet entrée – plat – dessert ainsi qu’un apéritif kir et 2 verres de vin par personne.

Ne tardez pas à réserver ! Les places sont limitées.

Anost

