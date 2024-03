Cabaret alsacien Saint-Hippolyte, samedi 23 mars 2024.

Cabaret alsacien Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Découvrez l’Alsace à travers ce spectacle mêlant chants, musique et théâtre et ce, dans notre langue régionale ! . Cette soirée sera animée par D’Frend vom Elsassiche de Kintzheim. Ambiance et rires garantis !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

rue du parc/ route du Haut-Koenigsbourg

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr

