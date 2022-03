Cabaret All’Arrabbiata Bijou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Un spectacle piquant **Dans le cadre du festival Satire à Vue ** Connaissez vous la véritable histoire des pauvres ? Renata Antonante, Pablo Seban et Lucas Lemauff parlent de politique et chantent. Aux textes d’Ascanio Celestini, ils apportent le ton et l’esprit satirique qui les habitent. Des chants révolutionnaires italiens, ils tirent l’énergie qui fait de ce cabaret un vrai spectacle. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net/) ![]() ### Infos pratiques Le 21 et le 22 avril à 21h30

