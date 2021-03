Rognes Rognes Bouches-du-Rhône, Rognes Cabaret Aléatoire, spectacle musical par l’Atelier du Possible Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabaret Aléatoire, spectacle musical par l’Atelier du Possible, 16 avril 2021-16 avril 2021, Rognes. Cabaret Aléatoire, spectacle musical par l’Atelier du Possible 2021-04-16 20:30:00 20:30:00 – 2021-04-16 22:00:00 22:00:00 M.J.C 1 avenue de Verdun

Deux femmes, deux hommes, quatre artistes aux talents multiples. Un cabaret éclaté, imprévisible, détonnant. Au menu, entre autres, des airs de Minvielle et Joan Baez, du Basie, du Bizet, du Distel et des compositions originales sans oublier l'incontournable KaraoLive! Un joyeux bazar, un mélange des genres tendre et pétaradant, un spectacle surprenant et convivial. Une organiste barbare, un pianiste magicien, un musicien folk, une jazz singer, de la chanson réaliste, des propos irréalistes, des solos, des duos, et plus si affinités atelierdupossible@wanadoo.fr http://www.atelierdupossible.fr/

