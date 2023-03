Club Cabaret – Tue l’Amour – Binks Beatz, Bobba ASH, Mabrada et Trap Nana Cabaret Aléatoire, 7 avril 2023, Marseille 3e Arrondissement .

Porté par un public qui ne cesse de prendre de l’ampleur, Tue L’amour en collaboration avec le cabaret aléatoire crée « TLMR CLUBB « Du dancehall à la trap en passant par le Baile funk, TLMR est devenu l’événement incontournable de l’underground Marseillais ! Les blockparty TLMR sont une nouvelle sorte de RAVE 100% Marseille 13NRVTLMR n’est pas prêt d’arrêter de vous faire whiner et cette version Clubb promet une nuit torride…



ARTISTES



• Binks Beatz – Paris, FR

Trap, Ghetto, Headbang

En se faisant un nom dans le sillage de 13 Block, Laylow, Hamza ou 1pliké140, Binks Beatz est devenu l’une des figures qui comptent dans la production rap hexagonale. Depuis qu’il a commencé la musique il y a maintenant sept ans, le beatmaker est devenu l’un des architectes sonores les plus en vue du rap français.



• Bobba A$H – Marsatac agency – Marseille, FR

Trap, Baile Funk, Dembow

Plus besoin de présenter Bobba A$H le jeune DJ et membre du collectif TLMR n’est plus un rookie!Cela fait une dizaine d’années qu’il perfectionne son flow en terme production. DJ actif dans le monde de la génération cloud, il évolue au côté des talentueux JMK$ et Zamdane. Aujourd’hui Bobba ajoute des skills à son UZIBASS le chargeur est plein !



• Mabrada – Don Records – Montpellier, FR

Baile Funk, Afro, Dancehall

DJ et producteur, Mabrada est un artiste complet. Son univers multifacette est un mix détonant!Baile Funk, Afro, Dance Hall il ne vous laissera pas d’autre choix que de suivre ses rythmiques frénétiques…Validé par des artistes de renoms tels que Major Lazer, Ape Drums, Vladimir Cauchemar pour ne citer qu’eux soyez du CLUBB et découvrez l’artiste au visage caché !



• Trap Nana – Paris, FR

Trap, Drill

TRAP NANA GANG, c’est un groupe de copines DJ créé en 2020. Fan d’animé « YASS.MEAN, Zoovie Kazuyoshi et WELNA »Nous offrent un univers acidulé nourri par leurs tempérament et leurs influences! Ne vous y méprenez pas les Nana du Gang Manie une Trap démoniaque et une Drill qui découpe comme le katana! Sensation garantie !

Rendez-vous pour le Club Cabaret le 7 avril avec Tue l’Amour – Binks Beatz, Bobba ASH, Mabrada et Trap Nana.

