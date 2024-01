TECHNO DAYZ PRÉSENTE : OSMOSE Cabaret Aleatoire Marseille, vendredi 23 février 2024.

TECHNO DAYZ PRÉSENTE : OSMOSE ♫ELECTRO♫ Vendredi 23 février, 23h00 Cabaret Aleatoire A partir de 8,56€ en pré-vente

Début : 2024-02-23T23:00:00+01:00 – 2024-02-24T05:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T23:00:00+01:00 – 2024-02-24T05:00:00+01:00

Techno Dayz présente : OSMOSE – Une Aventure Spatiale Inédite!

Le 23 Février 2023, préparez-vous à un voyage interstellaire unique au Cabaret Aléatoire à Marseille.

Laissez-vous emporter par l’expérience immersive où la Techno Mélodique fusionne avec la galaxie pour une nuit épique !

Line Up d’Explorateurs Sonores

Mark Hoffen

Rohm

Téo Maldonado

Fontène

Nico Delattre

Ces visionnaires de la musique électronique vous guideront à travers les étoiles avec des mélodies galactiques mélangées à des rythmes dansants.

Le Cabaret Aléatoire se transformera en une galaxie éphémère, avec des installations visuelles éblouissantes, des jeux de lumières cosmiques et une décoration spatiale à couper le souffle.

Préparez-vous à être transportés au-delà des frontières de l’espace et du temps.

▬▬ INFORMATIONS ▬▬

Vendredi 23 Février 2023

Cabaret Aléatoire, 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France

Capacité Limitée

Assurez-vous de réserver vos places dès maintenant pour être partie prenante de cette OSMOSE mémorable!

– Minus Ticket (8€ + Frais)

– Mezzo Ticket (10€ + Frais)

– Classique Ticket (12€+ Frais)

Billets Disponibles Maintenant : https://shotgun.live/fr/events/techno-dayz-presente-osmose

OSMOSE promet une expérience hors du commun, unissant la musique électro à la majesté de l’univers.

