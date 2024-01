Pandemic Cabaret Aleatoire Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Pandemic Cabaret Aleatoire Marseille, 3 février 2024, Marseille. Pandemic Samedi 3 février, 23h00 Cabaret Aleatoire 21€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T23:00:00+01:00 – 2024-02-04T05:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T23:00:00+01:00 – 2024-02-04T05:00:00+01:00 Pandemic débarque à Marseille pour la toute première fois !

Embarquez pour une nuit de Tekno, Rave, Hardcore avec les meilleurs artistes du moment.

▬▬▬▬ PROGRAMME / Line up ▬▬▬▬

✘ SKÖNE

✘ PROTOKSEED

✘ FLKN

✘ SO JUICE

✘ POZCLOPE

✘ POSITIVE ENERGY b2b DORA ▬▬▬▬ BILLETTERIE ▬▬▬▬

Shotgun :https://shotgun.live/events/pandemic-x-cabaret-aleatoire

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille

Cabaret Aleatoire Marseille