JACK IN THE BOX: UMWELT, David Carretta, JACK DE MARSEILLE, Rorre Ecco ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 23h00 Cabaret Aleatoire De 10,70 à 16,05€ en pré-vente

JACK IN THE BOX x CABARET ALÉATOIRE

Cabaret Ɐןǝɐʇoı̣ɹǝ, Marseille

Samedi 27 janvier 2024

23:00 – 06:00

◤ JACK IN THE BOX ◢

Jack de Marseille fait son festival ! Une programmation d’artistes pointu.e.s et reconnu.e.s, une sélection 100% terroir, 100% made in France. Lui-même pionnier de la scène Techno française, Jack In The Box a de quoi ravir les puristes, tout comme les curieux et curieuses ! Les festivités auront lieu au Cabaret Aléatoire de 23h à 06h !

◤ 23:00-06:00◢

↘︎ CABARET ALÉATOIRE

▷ UMWELT (Monnom Black)

↘︎ Techno

DJ et Producteur expérimenté issu des scènes Rave et Techno Underground des années 90, Umwelt est l’un des producteurs électroniques les plus importants et les plus prolifiques de sa génération. Véritable joyaux de la scène dark techno française, il est à l’initiative d’une importante discographie, notamment sur ses propres labels « Rave or Die » et « Newflesh records ». Ses productions jouent la carte d’un son électro-techno spécifique et dystopique à l’image de son dernier album sorti sur Monnom Black, le label de Dax J « Dead Eyes Society » (2022).

SC : https://soundcloud.com/umwelt-music

▷ David Carretta (Les Yeux Oranges, Watergate Records)

↘︎ Techno, Electroclash

Véritable monument de la scène italo disco et electro clash à la française, David Carretta est une personnalité discrète de la scène techno française, Il n’en est pas moins l’un de ses pionniers. Aux côtés de Vitalic ou Miss Kittin & The Hacker, il fait partie de cette génération de musiciens, issus de la techno, qui renouent alors avec l’inspiration rock, sexy et sombre de leur adolescence marquée par la new wave, apportant attitude et esprit disruptif à une scène rave en panne d’inspiration.

SC : https://soundcloud.com/david-carretta

▷ JACK DE MARSEILLE (Marseille, FR)

Pionnier de la musique électro, Jack De Marseille a contribué à l’émergence de la scène électronique française à la fois en tant que DJ, producteur ou encore patron du label Wicked Music.

Depuis la fin des annees 80, il performe dans des clubs mythiques tels que le Rex, Berghain, Tresor, Fabric, Space, Amnesia (Ibiza) des festivals vénérés comme Astropolis ou les Nuits Sonores, Awakenings, Timewarp, Yingyang (Muraille de Chine), il co-organise les « Atomix », des rave parties incandescentes, et il sera même le premier DJ à participer à la première tournée de Daft Punk. Ouvert à divers milieux, il met en musique des défilés consacrés à Paco Rabanne ou encore Jean-Paul Gaultier et figure sur la bande-son de la version scénique de Trainspotting.

Le succès de ses sets lui vaut d’être élu meilleur DJ français par les magazines consacrés aux musiques et cultures électroniques Coda et Trax. En 2000, il entre même dans le Top 100 Dj international (24ème), avec le classement du magazine Max.

Il crée en 2015 le festival Jack in the Box.

SC : https://soundcloud.com/jack-de-marseille

▷ Rorre Ecco (Ovairedose Collectif, Rasputin)

↘︎ Electro,Techno, Acid

Résidente de la soirée Rasputin, créatrice du projet Ovairedose, marseillaise pure souche, Rorre Ecco, sera de la party avec sa sélection pointues de tubes italo disco et electro.

SC : https://soundcloud.com/rorreecco

