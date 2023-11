BLANC, MALIKK, THE KURFYS | #CC X ENCASA Cabaret Aleatoire Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

ENCASA, collectif musical du sud de la France basé à Marseille depuis 2016, a pour objectif de créer des événements sensationnels et mémorables. Inspirés des nuits ibériques, ils proposent une expérience musicale de haute qualité mêlant le groove tech-house, l’ambiance underground des soirées UK, l’énergie d’Ibiza et l’exubérance d’Elrow à Barcelone.

Il y’a 2 ans, ENCASA a également créé son label musical, ENCASA Records, en collaboration avec les Chicks Luv Us, pour promouvoir une musique de haute qualité.

Après plus de 7 ans et plus de 200 événements, ils reviennent à l’underground en organisant une soirée au Cabaret Aléatoire, l’un des lieux les plus emblématiques de Marseille. L’événement mettra en vedette trois de leurs meilleurs DJs : Blanc, réputé pour ses sets énergiques, Malikk, producteur de renommée internationale, et le duo montant The Kurfys.

LINE-UP

► BLANC (Paris, France)

Techno | Tech-House | House

Après 8 années d’études du piano et du saxophone à l’Académie Nationale de Musique française, BLANC a décidé à l’âge de 16 ans de se plonger dans la musique électronique. Il a passé plusieurs années à développer son propre style musical tout en voyageant et en jouant dans des clubs de la Côte d’Azur en France.

Lorsqu’il a été appelé à Paris, il a rassemblé une communauté de près de 400 000 personnes qui le suivent et partagent sa vision. Depuis lors, cela est devenu un mouvement massif. BLANC est régulièrement invité à jouer dans la scène underground, où il se produit aux côtés d’artistes tels qu’Amelie Lens, Anetha, Jacidorex, ou encore lors de festivals où il a joué aux côtés de grands artistes tels que Joseph Capriati et Marco Carola.

Amoureux de la musique par-dessus tout et ne faisant pas de distinction tant que cela touche le cœur, BLANC est également membre de la famille Encasa Records et produit de la musique minimal tech avec des artistes français nommés Chicks Luv Us. Sa musique ne connaît aucune limite, tout comme lui.

► MALIKK (Aix-en-Provence, France)

House, | Tech-House | Minimal / Deep-tech

La passion de Malikk pour la musique a commencé dès son enfance, influencée par la musique disco, funky, soul et black des années 80, qu’il fusionne avec des influences groovy et de la musique électronique pour construire sa propre identité musicale. En studio, il laisse libre cours à son inspiration.

Il a joué dans de nombreux pays à travers le monde et a connu le succès dans ses performances, notamment au Brésil, en Argentine, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Russie, en Ukraine et bien sûr, dans son pays natal, la France. Malikk bénéficie du soutien de certaines des plus grandes figures de la scène underground, telles que Jamie Jones, Michael Bibi, Lee Foss, Nicole Moudaber…

Avec des sorties sur de grands labels tels que Hot Creations, Hottrax, Toolroom, Solotoko, Nervous Records, Katermukke, Warung Recordings, LouLou Records, Bunny Tiger, Incorrect Music, Snoe, et bien d’autres.

► THE KURFYS (Marseille, France)

Tech House | Deep House | Afro House

he Kurfy’s c’est l’union de deux passionnés principalement axés vers la House Music.

C’est dans ce registre là qu’ils souhaitent se développer et se faire connaître.

Régulièrement demandés pour toutes sortes de soirées : House, Deep Tech, Afro House, Tech House, ils restent très attachés à leur propre style !

Avec des artistes référence comme Black Coffee, The Martinez Brothers, Keine Music, Marco Carola, Michael Bibi.

Ils ont été résidents dans plusieurs établissements sur Aix en Provence et sur Marseille, nos 2DJ’s ont mixés au Baou à Marseille, au R2, au Baby Club, Cabane des amis, à La Place des Canailles,et bien sur pour le collectif ENCASA, Toulon, Bordeaux, Brives, pour le Bow festival, Agora Festival, pour le grand prix de France de Formule 1, sur une scène devant plus de 1500 personnes et bien d’autres choses…

Au final, simplement 2 fêtards qui sont là pour le groove et la passion de la musique.

