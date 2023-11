BACK TO BASS Cabaret Aleatoire Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

⚡️ Ed SOLO featuring Navigator ⚡️

Tetra Hydro K featuring Tracy de Sà

Human E.T Crew

After All Sound System

Hej massives !!!

Sous l’impulsion de Musical Riot, pionnier des soirées sound system dub en France avec ses emblématiques soirées Dub Station, avec l’envie de vous faire découvrir une sound system culture au sens large et éclectique du terme, que les collectifs Human ET Crew et After All Sound System s’associent pour lancer une série de soirées en se réappropriant, pour l’occasion, le Cabaret Aléatoire.

Back to the basic, back to bass… la soirée oscillera entre pure sound system reggae/dub et performances scéniques mêlant bass music et jungle.

La partie sound sera assurée par After All Sound System, la control tower et le puissant sound system ancrés au sol au milieu de la foule dans la tradition dub UK.

C’est Tetra Hydro K qui s’occupera de la transition, bien connu dans la sphère du french dub, le duo bisontin est marqué du sceau de la bass music et ne manquera pas de vous faire voyager dans une vapeur propice au questionnement : Est-ce électronique ? Est-ce acoustique ? Est-ce du dub ? de la drum’n bass ? de la Trance ? Pour l’occasion, le docteur Kanay sera accompagné de la rappeuse Tracy de Sà au micro.

Le Human ET Crew prendra ensuite la main pour nous rapprocher de la destination Jungle, avant un atterrissage risqué par Ed Solo. Le patron du label britannique “Jungle Cakes” sera accompagné au micro du redoutable Mc Navigator, qui nous mènera à bon port dans un set énergétique dont ils ont le secret.

En bref du reggae, du dub, de la bass music, de la jungle et des mcs sur un sound system taillé pour diffuser au mieux ces sonorités chargées en basses puissantes afin de représenter au mieux une culture sound system typiquement anglo-saxonne. Un genre de Dub Station subtil mélange entre Bristol, Hackney, Nothing Hill ou encore Brixton réunit pour une soirée au cœur de la cité phocéenne !

A l’occasion de son 20ème anniversaire le collectif After All vous proposera une immersion dans son univers sonore et visuel avec en plus du sound system une déco et un mapping a mi-chemin entre kingston et la culture rave.

Come early in unity, leave late in harmony !!!

Samedi 4 Novembre 2023 / 22h-04h

Cabaret Aléatoire 41, Rue Jobin – 13006 Marseille

22€ en préventes & 25€ sur place

⚠️ Lien préventes: Early Bird en quantité limitée à 15€

https://shotgun.live/fr/events/back-to-bass

Focus artistes:

Ed SOLO (Jungle Cakes-UK)

Ses qualités de dj avec des mixes rudes et percutant comme un bon crochet du droit n’ont d’égale que ses talents en studio. Il a fait ses armes au milieu des années 90 dans les célèbres studios SOUR records, avant de lancer une série de collaborations révolutionnaires avec l’un des pivots centraux du milieux jungle dj Brockie. En 2007 il sort, aux côtés de Skool of Thought le célèbre « Random acts of kindness » Depuis 2009 il officie avec son partenaire de crime Deekline pour le label Jungle Cakes avec lequel ils sortiront bons nombres de morceaux qui marqueront leur décennie. Ils en sont à la 10eme édition de leur célèbre série « welcome to the jungle » sur leur florissant label.

Mc NAVIGATOR (On Dis Thing Music-UK)

Navigator est un MC de jungle et de ragga basé à Londres. Présent depuis la fin des années 90 sur la scène jungle / dnb anglaise il a auparavant roulé sa bosse avec le label et sound system reggae de la banlieue londonienne Unity sound.

Navigator a construit une base de fans dévouée en tournant à l’international, Europe, États-Unis et Canada notamment. Il a également été invité avec The Freestylers, Asian Dub Foundation, Ragga Twins, Adrian Sherwood, AK1200, Dub Pistols et bien d’autres. Depuis il est l’un des mcs incontournables des sessions Jungle Cakes.

Tetra Hydro K (Aftrwrk-FR)

Loin de s’en tenir uniquement aux sonorités de la dub classique, la musique du duo bisontin est marquée du sceau de la « Bass Music ». Véritable alchimie entre sonorités analogiques et acoustiques, Tetra Hydro K vous prépare une subtile décoction à base de skank et de basses. Ces sorciers du Dub qu’on ne présente plus vous plongeront dans les vapeurs de THK et dans une transe festive.

Tetra Hydro K est le nom d’un laboratoire secret dirigé par le Docteur Kanay et le Docteur Krilong. Leurs recherches se concentrent sur la combinaison d’éléments organiques (instruments musicaux en live) dans un univers électronique. Quand les spécialistes se sont penchés sur ces mélanges, il se sont arraché les cheveux pour les définir : Est-ce électronique ? Acoustique ? Dub ? Drum’n’Bass ? Pourquoi on ne peut pas s’arrêter de danser ? Le duo est bien entendu sorti de son labo pour pratiquer leurs expérimentations en live où le public les a acclamés.

Alors n’attendez pas plus longtemps pour prélever quelques unes de ces substances audio pour vos oreilles !

Tracy de Sà (Ovastand records-IND/FR)

Féministe évidente, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, Tracy pose son flow et sa technique taillés à l’écoute intensive du rap des 90’s, pour mettre les hommes à ses pieds. Née en Inde, partie vivre un fragment de son enfance au Portugal, adolescente en Espagne avant de s’établir en France : retracer l’itinéraire de Tracy De Sá impose de suivre une route de plusieurs milliers de kilomètres à travers le globe.

Elle choisira d’abord la danse et les battles avant de saisir un stylo et une feuille pour se mettre au rap. Gestuelle, attitude, état d’esprit militant, tout traduisait déjà en elle une aptitude inexploitée pour la matière. La scène, son ring, ajuste le détail, perfectionne tout ce qui peut l’être, règle ses shows pour les amener vers toujours plus de perfection, sans temps morts ni place pour l’à-peu-près.

Avec l’arrivée de son deuxième album « In Power », signé chez le label montant Ovastand, Tracy veut aller encore plus loin pour redonner aux femmes la place qu’elles méritent dans notre société. Sans tabou et sans gêne, elle aborde des thèmes tels que la sexualité et le plaisir féminin, la réappropriation du corps, le pouvoir, la liberté, la fierté d’être ce qu’on est, la fierté d’être une femme.

Human E.T Crew

Gremlins et Ckel du Collectif Human ET sont de retour et s’associent avec Musical Riot et After All. Plus motivés que jamais !

Collectif de DJs très actif pendant les années 2000, organisateur des fameuses Enjoy Drum and Bass au Cabaret Aléatoire et animateur de l’émission Basse Fréquence sur radio Grenouille, Human E.T Crew derrière les platines c’est s’assurer d’entendre des bons sons Jungle/Drum and bass avec des pépites d’hier et d’aujourd’hui.

CKEL :

DJ présent sur la scène DnB française dès 2004, Ckel signe « I Know », sa première sortie sur le label Liquid Brillants Records en 2010. En 2011, avec Miosine il cofonde MC2, duo avec qui il produira une vingtaine de tracks électro glitch et tourna en live partout France et à l’international (Montréal – Bruxelles – Genève – Barcelone…)

Actuellement en studio pour de nouveaux tracks, Ckel nous prépare un set Jungle old school truffés de morceaux revival qui feront plaisir à tout le monde.

GREMLINS :

Acteur à part entière de la scène Bass Music Marseillaise. Ses mixs percutants aux couleurs variées l’amènent à se produire auprès des plus grands noms de la scène électronique …Depuis plus de 15 ans, il affine sa technique, festivals, concert et organisation lui taillent une expérience des plus pointue .il cofonde le Enjoy Festival, anime et participe aux émissions Basse Fréquence sur Grenouille. Activiste au sein de son association Human E.T Crew, il organise et produit de nombreux concerts.

Depuis peu, il s’intéresse aux techniques de scratch. Il intègre L’Akademix auprès de Djel aka The Diamond Cutter…to be continued

After All Sound System

After All se definit comme un sound system reggae dub éclectique, cross-over et tout terrains. Une base roots et un amour du reggae mise en scène par un esprit libre largement inspiré des cultures alternatives. Revendiquant sa liberté, son autonomie et son independance, le crew garde avant tout une approche « dancefloor ».

Stand RDR par Plus Belle La Nuit

CB acceptée billetterie et bar

