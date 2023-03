MARSEILLE DUB STATION #43 Cabaret Aleatoire, 25 mars 2023, Marseille.

MARSEILLE DUB STATION #43 Samedi 25 mars, 22h00 Cabaret Aleatoire 23,10€

On se retrouve au Cabaret pour une Dub Station édition spéciale « Dub Electro », sonorisée par le Clear Sound de Moov’Event, viens skanker de 22h à 4h. !

MANUDIGITAL ft. Caporal Negus

Avec 2 albums solo à son actif (« Digital Pixel » en 2016 et « Bass Attack » en 2018), une

dizaine d’EPs et plus de 500 dates de concert à travers le monde, Manudigital s’est imposé

en quelques années comme le plus international des beatmakers français sur la scène Reggae

mondiale.

Manudigital a aussi collaboré avec une pléiade d’artistes du monde entier tels que Walshy

Fire, Alborosie, Beenie Man, Soom T, Skarra Mucci, Babylon Circus, Biga Ranx, Panda Dub

et bien d’autres et se cache derrière d’innombrables albums, singles et maxi dans lesquels on

retrouve tout son savoir-faire et signature sonore unique.

Réunissant plus de 115 000 abonnés et 34M de vues sur sa chaîne YouTube, Manudigital est

aussi connu pour ses nombreux concepts vidéo comme les incontournables « Digital Kingston

Session ». Muni de son clavier Casio MT40 ou « Sleng Teng Keyboard », il part dans les rues

de Kingston, de New York et d’ailleurs, à la recherche des chanteurs jamaïcains de l’âge d’or

du Reggae digital. Des artistes tels que Capleton, Elephant Man, Queen Omega ou encore

Junior Cat retrouvent alors Manudigital et son clavier portatif pour une live session de rue

durant laquelle ils revisitent leurs classiques.

Producteur hyperactif et véritable touche à tout, Manudigital, après avoir produit un EP 100%

dub en 2020, s’apprête aujourd’hui à sortir un EP en collaboration avec le crooner de la

chanson française, Camille Bazbaz.

En 2022, celui qui était dans le top 10 au Palmarès Live Export 2019 du Bureau Export, va

enfin reprendre la route des concerts et festivals avec son show electro-dub

surpuissant accompagné de ses MCs ! Au milieu de toute cette effervescence, Manudigital,

prendra aussi le temps d’entrer en studio pour enregistrer son 3ème album solo prévu 2023 !

PAGE FACEBOOK :

https://www.facebook.com/manudigital

MAHOM

Activiste depuis 2005, Mahom s’est peu à peu taillé une place dans le paysage du

dub français jusqu’à en être aujourd’hui un des piliers. Leur musique aux multiples

influences naviguent entre dub UK et dub français toujours empreinte d’une touche

ethnique. Avec cinq albums et des dizaines collaborations à leur actif, Mahom

s’enrichissent au fil de leurs rencontres et se dévoilent à leur public tel qu’ils sont :

profondément humains ! Une alchimie qui prend toute sa dimension en live.

PAGE FACEBOOK :

https://www.facebook.com/mahomdubofficiel

ISHIBAN

Producteur de musiques électroniques originaire de Bourg-en-Bresse depuis 2017, Ishiban

est porteur d’une musique puissante alliant rythmiques dub hypnotiques et sonorités

modernes et industrielles.

Ishiban sort son premier album «Witches» sur le label ODGProd en 2018. Un projet entrainant

et immersif avec lequel il fait une entrée remarquée dans le paysage du dub français.

Il crée en 2020 son propre label underground «Audio Split Binary», sur lequel il sort un

deuxième album «Collisions», plus sombre, plus profond… Un album de confinement qui

laisse en suspend de nombreuses énergies, mais toujours empreint d’un fort caractère.

En 2021, c’est avec label dijonnais Dubatriation Records qu’il collabore pour sortir son premier

vinyle 7’ avec le dub poet anglais Ras Addis.

Ishiban est en perpétuelle recherche d’innovations et de transmissions musicales ou

sensorielles. Et c’est en live que son travail prend tout son sens. Il nous délivre un live dub

stepper puissant pour les aventuriers et les aventurières du son !

PAGE FACEBOOK :

https://www.facebook.com/IshibanDub

SONORISÉ PAR LE CLEAR SOUND BY MOOV’EVENT

PAGE FACEBOOK :

https://www.facebook.com/mooveventFR

INFOS PRATIQUES:

22h-04h / Cabaret Aléatoire, 41 Rue Jobin, 13 003 Marseille

Préventes 22€ + frais de loc. / sur place 25 €

Stand de vinyles sur place

CB acceptée

