PSYMIND VISION #2 Cabaret Aleatoire, 11 mars 2023, Marseille.

De 16 à 26€

▶ MODUS [progressive / Full-on]

↘︎ SC :

▶ AKHABA [Psy-techno/ Dark-prog]

↘︎ SC :

▶ POLARIS [progressive]

↘︎ SC :

▶ DR FRACTAL [dark-forest]

https://psymind.fr/psymind-vision-marseille-2/ ◤ Pour une fête safe et bienveillante ◢

La fête est un moment de partage, de convivialité et d’amitié : nous invitons chacun·e d’entre vous à veiller les un·e·s sur les autres, nous sommes tou·te·s acteur·ice·s du bon déroulement de l’événement.

Nous condamnons tout comportement déplacé et toutes formes de discriminations.

Si jamais vous êtes témoin d’un événement ou un comportement inhabituel, de gestes violents, dérangeants, discriminatoire, sexistes… n’hésitez pas une seconde à vous adresser au staff : nous sommes là pour vous aider, vous soutenir et intervenir.

2023-03-11T23:00:00+01:00

2023-03-12T05:00:00+01:00

