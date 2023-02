Electronic Subculture présente : Anastasia Kristensen, Shifted, Jason Case Vendredi 10 mars, 23h00 Cabaret Aleatoire

A partir de 9€

◤ CLUB CABARET x ELECTRONIC SUBCULTURE ◢

Le 10 mars prochain, la série d’événements Electronic Subculture entame son tour de l’Europe par la cité phocéenne : Marseille.

C’est dans notre club iconique que Electronic Subculture fait son premier arrêt pour 3 sets Techno, intégralement filmés.

À l’affiche, on retrouve l’artiste danoise Anastasia Kristensen accompagnée par le DJ et producteur anglais Shifted et ainsi que Jason Case représentant le maillot bleu et blanc.

◤ ARTISTES ◢

▷ Anastasia Kristensen (The Warp-Sup, Arcola – Copenhague, DNK)

↘︎ Techno, Rave, Gabber

Force de la nature.

Chacun des sets, productions et podcasts de cette artiste danoise sont chargés d’une énergie fulgurante, qui allie détermination sans faille et plaisir de jouer pour des personnes partageant les mêmes valeurs.

En plus de sa résidence au Culture Box, l’un des meilleurs clubs danois, et les soirées LGBTQ+ plus “Mainstream”, elle impressionne lors de chacune de ses perfs, que ce soit à Fabric London, Berghain, Bassiani, Atonal, Unsound, Dimensions et Exit Festival pour ne citer qu’eux.

Anastasia Kristensen | HÖR – Nov 17 / 2022

▷ Shifted (Avian – Royaume-Uni)

↘︎ Techno, Ambient, Noise

Explorateur du son.

Son expertise unique et sans compromis en matière de son, d’espace, de texture et de tonalités font de lui l’un des pionniers de la Techno moderne.

Le DJ et producteur fonde le label Avian en 2011, qui acquiert une grosse réputation grâce à ses propres projets, ainsi que des expérimentations Techno intéressantes issues d’autres visionnaires comme lui.

En tant qu’artiste, Shifted s’aventure vers les frontières de genres et de scènes encore inexplorées.

Il se distingue par sa rigueur, sa patience et sa présence d’esprit en proposant des DJ sets puissants et hypnotiques.

Ses albums publiés sur Hospital Productions sont tous salués, notamment pour les méthodes expérimentales utilisées, et leurs sous-tons dystopiques.

Shifted Boiler Room Berlin DJ Set

▷ Jason Case (Solamente, IAMT & CODEX, Panterre Musique – Marseille, FR)

↘︎ Techno, Techno mélodique, Tech House

Après avoir signé des tracks sur des labels prestigieux, comme Solamente de Deborah de Luca, IAMT & CODEX de Spartaque et Panterre Records de Matt Sassari, le DJ confirme qu’il est aussi un producteur sur lequel il faut compter.

Faisant partie de la nouvelle génération montante de DJs sur la scène internationale, il est invité sur de nombreux festivals, et navigue entre les clubs pour y distiller une Techno puissante et mélodieuse.

Régulièrement dans les tops charts Beatport, ses productions sont playlistées par les plus grands noms de la scène Techno internationale.

