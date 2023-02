PAS DE BILLETTERIE SUR PLACE*billets en ligne jusqu’à 3h selon disponibilité.◤ INTRO ◢CLUB CABARET exclusivement féminin, mettant en lumière plusieurs artistes et plusieurs univers musicaux. Pour cette seconde collaboration avec le collectif LAB’ELLES, nous recevons Fernanda Martins et les Djs émergentes de la scène Électro féminine dont SDYK, leur nouvelle signature.Fondé en 2015 dans le but de promouvoir les artistes féminines dans le domaine des musiques électroniques et des arts numériques, LAB’ELLES a réussi à se faire une place de choix dans les clubs et le paysage électronique français. Une belle équipe composée d’acteur·rice·s passionné.e.s et à une détermination à toute épreuve.

◤ ARTISTES ◢

▷ FERNANDA MARTINS (Hardwork Records, AudioCode Records, Devotion Recs

– Barcelone, ES)

↘︎ Hard techno, Techno

Crème de la crème.

Originaire du Brésil, Fernanda Martins se produit dans certains des clubs et festivals les plus prisés dans le monde.

Entre Techno et Hard Techno, elle oscille avec une flexibilité déconcertante en offrant des mix détaillés, précis et explosifs grâce à une technique remarquable et une sélection pointue.

Aujourd’hui considérée comme un des plus grands noms féminins sur la scène internationale, elle est reconnue pour sa présence scénique pleine d’énergie et de charisme, ne laissant personne indifférent.

▷ Delphine Lafrange (LAB’ELLES – Lyon, FR)

↘︎ Techno Groovy & Mental

Couteau suisse.

Pianiste attirée par le domaine du spectacle depuis son enfance, elle commence à mixer en 2007 sur platines vinyles.

Fondatrice et directrice de Lab’Elles depuis mars 2015, promoteur artistique, booker, concepteur et organisateur d’événements dans le but de mettre en avant les artistes féminines issues des scènes régionales, nationales et internationales.

Ses dj set Tech House, Techno groovy, festifs et Acid amènent naturellement le public sur la piste.

On la retrouve entre autres aux côtés de Lea Dobricic, Popof, Alex Bau, Miss Airie, Miss Tick, Mary Velo, D’Jamency, mais aussi à la pride de Lyon en 2014 et 2017, au sein de divers clubs, bars, restaurants, à l’occasion de soirées privées.

▷ TAWA GIRL (Lab’Elles / Dolma Rec / Hydraulix Rec) – Marseille, FR)

↘︎ Dark Techno, Techno, Psychedelic.

Énergie pure.

Dj et compositrice du sud de la France, elle sort des EP sur de nombreux labels connus et voit ses tracks remixées par de grands compositeurs et DJs.

Elle impose son style, une musique Techno positive, groovy et psychédélique.

Ses sets sont une circulation pure d’énergie entre elle et son public. Elle mixe et produit tout simplement avec tout son cœur et son âme.

▷ SDYK (TEKSESSION RECORDS, BLOCKCHAIN RECORDS , CSTM MUSIC – Montpellier, FR)

↘︎ Techno Indus, Acid Techno.

(Aka Shade), résidente à la Villa rouge pendant 14 ans en salle techno et Main room durant les dernière année du club, a mixé auprès des plus grands comme JEFF MILLS, ROBERT HOOD, ELLEN ALLIEN ,REBEKAH, TOMMY FOR SEVEN, OSCAR MULERO , NINA KRAVIZ, SVEN VÄTH, ELECTRIC RESCUE, PAUL NAZCA , STEPHAN BODZIN, SAM PAGANINI, NASTIA, CASSEGRAIN & TIN MAN, PAN-POT, BOYS NOIZE, AZF…

En 2017, Elle fera aussi partie du line-up du Festival INSANE et pour la deuxième année consécutive mixera au Festival LET’S GO TECHNO.

En 2019, Shade devient SDYK et se consacre à la production, reflétant ses influences Techno, Acid, sombres et industrielle.

➤ LAB’ELLES

