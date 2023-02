Soirée Au talent ! Cabaret Aleatoire, 3 mars 2023, Marseille.

Soirée Au talent ! Vendredi 3 mars, 19h00 Cabaret Aleatoire

Entrée libre

♫♫♫

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “mailto:scene.ouverte@mucem.org”}, {“link”: “https://www.mucem.org/programme/au-talent”}]

Vendredi 3 mars, l’exposition « Alexandrie : futurs antérieurs » se visite en nocturne… Mais pas seulement !

« Au talent ! », c’est une soirée sous le signe de l’inspiration, de l’impro et de la créativité, au cours de laquelle de jeunes artistes amateurs nous font découvrir leur passion ou leur talent caché en « performant » au sein même des salles d’expo.

Pour cette carte blanche, ils ont chacun choisi une œuvre ou un objet de l’exposition, et s’adressent aux visiteurs selon la discipline artistique de leur choix !

La soirée se prolonge dans le hall et le forum avec une scène ouverte animée par le Garage Comedy Club : stand-up, impro, danse et plus si affinités. Tout le monde peut participer (même vous !) et chaque participant disposera de 5 minutes sur la scène pour s’exprimer comme il le souhaite, « au talent ! ».

Vous voulez participer à la scène ouverte ? Envoyez votre candidature au plus tard le 13 février 2023 à scene.ouverte@mucem.org (avec une présentation courte et une vidéo de 3 minutes maximum).

Enfin, en clôture de cette soirée plurielle, le Cabaret aléatoire propose une programmation musicale en résonance avec la ville d’Alexandrie, avec un DJ set de Bernadette.

Vendredi 3 mars 2023 de 19h à 1h

Entrée libre

https://www.mucem.org/programme/au-talent



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T19:00:00+01:00

2023-03-03T23:59:00+01:00