Closing 2022 by ITEM ARTISTS Cabaret Aleatoire, 16 décembre 2022, Marseille.

Closing 2022 by ITEM ARTISTS Vendredi 16 décembre, 22h00 Cabaret Aleatoire

8 / 12€ en pré-vente

↘︎ IG :

↘︎ FB : https://soundcloud.com/bernadette_musique↘︎ IG : https://www.instagram.com/bernadette_musique/ ↘︎ FB : https://www.facebook.com/Bernadette.musique ▷ CRÂNE DE POULE (CDP REC – Paris, FR)

↘︎ House, Techno, Minimale

Prodige.

Crâne de Poule de son vrai nom Louise Engelmann, est une jeune artiste Française et Dominicaine qui partage ses histoires à travers la musique qu’elle compose et à travers ses dessins.

Architecte de profession, elle a étudié la musique au conservatoire quand elle était plus jeune, jouant du violon et des percussions.

Elle étudie aussi le solfège pendant 10 ans. De là est née sa passion pour la composition. Elle s’est lancée ces dernières années dans la production musicale et les performances live.

Ses premières influences classiques et jazz se retrouvent dans ses productions musicales et dans son live, où se rencontrent des solos de piano improvisés, les vocals qu’elle enregistre, et des structures musicales plus house, techno ou encore minimal. ↘︎ https://www.youtube.com/watch?v=3SgA9DGr2RQ ↘︎ SC : https://soundcloud.com/cranedepoule

↘︎ IG : https://www.instagram.com/cranedepoule/

↘︎ FB : https://www.facebook.com/CranedePoule ▷ SAINT MISÈRE (Basel, SW)

↘︎ Groove, Electro, Trap, Acid Musique activiste.

Saint Misère est une DJ franco-camerounaise puisant ses influences dans le jazz, les musiques traditionnelles d’Afrique noire et le hip-hop.

La résidente de Radio Sofa navigue entre différents styles (bass, grooves, acid, electro, trap…) tout en dévoilant une large palette mélodique et rythmique, caractéristique de son univers musical bouillonnant et débordant.

Issue de la scène strasbourgeoise où elle fait ses premières armes au sein du collectif MAL.E.S, l’activiste des nuits lance en 2021 le collectif ‘‘Tu mixes bien (pour une fille)” visant à dénoncer le sexisme ordinaire dans le milieu des musiques électroniques en France.

Son approche du mixe étant aussi bien esthétiquement pointue que politique, Saint Misère milite pour faire émerger un dancefloor déconstruit et inclusif. ↘︎ https://www.youtube.com/watch?v=t8e2aI-hnaU ↘︎ SC :https://soundcloud.com/saintmisere

↘︎ IG : https://www.instagram.com/saintmisere/

↘︎ FB : https://www.facebook.com/saintmisere ▷ SIGMA-555 [LIVE] (Marseille, FR)

↘︎ Techno, Cosmic, Journey Voyageurs.

SIGMA-555 est un projet musical et immersif qui raconte l’histoire de deux protagonistes nommés «Niiru» et «Uva», deux êtres mystiques venus des confins du cosmos et qui un jour, au terme de leur exil interstellaire, débarquent sur Terre et créent alors un «rituel immersif» qui permet de retracer leur parcours cosmique depuis sa genèse.

Transfigurant l’image du concert traditionnel, Sigma-555 joue ainsi sur les interactions de l’image et du son pour transporter le public dans un temps suspendu entre deux réalités.

↘︎ https://www.youtube.com/watch?v=gYjFe8nAKdc ↘︎ SC : https://soundcloud.com/sigma-555

↘︎ IG : https://www.instagram.com/sigma.555/

↘︎ FB : https://www.facebook.com/sigma555 ▷ ZIRIS [LIVE] (Ziris Records – Marseille, FR)

↘︎ Melodic techno, Progressive house Live tout terrain.

Le duo Ziris propose une techno mélodique dynamique enrichie d’une atmosphère cinématique et onirique. L’harmonie musicale est le fil conducteur de leur univers planant et dansant. Ils tirent leur inspiration de signaux étranges : des images indescriptibles diluées de sons mélodieux.

Leur musique est créée, enregistrée et jouée en live sur une dizaine de machines. Sur scène, c’est un vrai concert de musique électronique qui prend vie ; un live machine sans ordinateur laissant une place importante à l’improvisation. ↘︎ SC : https://soundcloud.com/zirismusic

↘︎ INSTA : https://www.instagram.com/zirismusic/

↘︎ FB : https://www.facebook.com/zirismusic ◤ TICKETS ◢

✶ Early – 8 €

✷ Regular – 12 €

↘︎ : Lien

BILLETS DISPONIBLES EN LIGNE JUSQU’À 3H !

*Pas de billetterie sur place

biglink.to/item

