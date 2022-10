MARSEILLE DUB STATION : O.B.F SOUND SYSTEM “LAVA” EXPERIENCE TOUR Cabaret Aleatoire, 26 novembre 2022, Marseille.

18,99€ en pré-vente / 20€ sur place

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

MARSEILLE DUB STATION #41 – EDITION SPECIALE 20 ANS d’OBF

“20th anniversary” feat. Charlie P / Bélen Natali / Sr.Wilson / Junior Roy

20 ans de sound system, 20 ans de studio, 20 ans passés à bruler les dancefloors, à s’imprégner de l’histoire du reggae et du meilleur de la bass music pour élaborer un son dub unique en son genre.

À la veille de la sortie de son troisième album studio, O.B.F Sound System est considéré comme étant à l’origine des récentes évolutions de ce style : un style issu de l’underground qui a humblement impacté de larges pans de la musique électronique.

Avec la sortie de son nouvel album « LAVA » le crew remporte une nouvelle étape dans sa quête sans fin du dub « nouvelle ère », ce dub gorgé d’influence modernes et indiscutablement tourné vers l’avenir.

« LAVA » c’est le O.B.F Sound System crew en fusion, c’est la team de MCs et le producteur qui se chauffent en studio jusqu’à l’éruption de vibes spontanée. L’énergie pure des sessions d’un collectif hautement soudé compressée sur la galette. Tour à tour ou en duo, Belén Natalí (Argentine), Charlie P (UK), Sr Wilson (Espagne), Junior Roy (France) et le regretté dub poet jamaïcain Nazamba soufflent le feu dans le micro. L’anglais, le français, le slang jamaïcain et l’espagnol s’entrechoquent consacrant alors l’identité transnationale d’ O.B.F.

À travers cette représentation du “LAVA” experience tour , O.B.F Sound System vous présentera un show unique pour ce nouvel album et nous célébrerons avec eux leur 20ème anniversaire! Déluge de dubplates et d’anthems assurés!

En introduction le crew de Boxmen vous fera vibrer au son du dub et de la Jamaïque.

INFOS PRATIQUES:

Cabaret Aléatoire – 22h / 04h

18€ + frais de loc / 20€ sur place

CB acceptée

Sortie définitive



