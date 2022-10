UV w/ Lacchesi B2B Mac Declos Samedi 19 novembre, 23h00 Cabaret Aleatoire

◤ ULTRA-VIOLET ◢

▷ Les Samedis

↘︎ Les plateaux artistiques au laser.

Complices à la ville, partenaires derrière les platines et associés pour la vie, Lacchesi & Mac Declos forment un duo des plus sincères en 2022.

Leur complémentarité fait de leur fusion une force. Les deux artistes de Raise Agency descendent de leur Paris natal pour retrouver notre public bouillant prêt à en découdre avec leur style unique all night long pour un b2b d’anthologie !

◤LINE-UP◢

▷ LACCHESI (Raise Agency, Maison Close Records – Paris, FR)

↘︎ Techno rayonnante

Grand cœur.

Attractif et puissant, le style singulier de Lacchesi brouille progressivement les frontières entre Techno et Trance.

Le DJ et producteur parisien s’est aujourd’hui façonné une identité sonore unique, mêlant rythmes rapides, lignes de basses entraînantes et mélodies enivrantes.

Ses sets déterminés s’expriment à travers une sélection pointue de Fast Techno, Mentale, Trance et Psytrance, assemblant une histoire cohérente, exigeante et effrénée qui ne laisse personne indifférent.

Le DJ et producteur est également co-fondateur du label Maison Close, un projet qui lui permet de dénicher et de mettre en avant les jeunes talents émergents de la scène locale.

La direction artistique du label est avant tout éclectique et hybride, à l’image des sets et des productions de Lacchesi.

Il incarne ainsi une nouvelle génération en pleine émulation qui se veut sincère, impliquée et engagée pour sa communauté.

Lacchesi (DJ set) | Rinse France ↘︎ https://youtu.be/84LcNBnf8V4

FB ↘︎ https://www.facebook.com/lorenzolacchesi

SC ↘︎ https://soundcloud.com/lorenzolacchesi

▷ MAC DECLOS (Raise Agency – Paris, FR)

↘︎ techno kicky-bouncy de Mac

Virtuose du groove.

Intense, dense, précise, la musique de Mac Declos balance entre le corps et l’esprit comme un tandem puissant et un passage de la profondeur de l’esprit à l’élégance de la danse.

Producteur acharné, véritable music addict, il utilise cette addiction à bon escient, dessinant des sets aussi compacts qu’amples.

Prenant la tangente du groove et guidant vers l’ascension promise,

Mac Declos donne le rythme.

Propulsé dans une course effrénée, le public est invité à un voyage dont le seul gain sera d’avoir perdu le contrôle.

Mama Told Ya – Mac Declos | HÖR ↘︎ https://youtu.be/5EPdjWXd2O8

FB ↘︎ https://www.facebook.com/mcdeclos

SC ↘︎ https://soundcloud.com/mac-declos

◤ TICKETS ◢

✷ Early – 10 €

✷ Regular – 13 €

✹ Last Call – 16 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T23:00:00+01:00

2022-11-20T05:00:00+01:00