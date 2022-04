Cabaret à la ferme Plaine Plaine Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Plaine

Cabaret à la ferme Plaine, 25 juin 2022, Plaine. Cabaret à la ferme Plaine

2022-06-25 18:30:00 – 2022-06-25

Plaine Bas-Rhin Plaine EUR Diner & Spectacle. Un spectacle différent des autres avec MissLiLi ! +33 3 88 97 60 82 Diner & Spectacle. Un spectacle différent des autres avec MissLiLi ! Plaine

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Plaine Autres Lieu Plaine Adresse Ville Plaine lieuville Plaine Departement Bas-Rhin

Plaine Plaine Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaine/

Cabaret à la ferme Plaine 2022-06-25 was last modified: by Cabaret à la ferme Plaine Plaine 25 juin 2022 Bas-Rhin Plaine

Plaine Bas-Rhin