Conférence Samedis de Cabara Cabara, 2 décembre 2023, Cabara.

Cabara,Gironde

Conférence « samedis de Cabara » au Café de la Marine (Port de Cabara

Rencontre-conférence : Les stalactites et les stalagmites révélateurs des variations climatiques et outils de datation des sultures préhistoriques.

Avec Dominique Genty

Entrée libre et gratuite

Pot de l’amitié à l’issue de la conférence.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Cabara 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Conference « Saturdays in Cabara » at Café de la Marine (Port de Cabara)

Rencontre-conférence: Stalactites and stalagmites as indicators of climatic variations and tools for dating prehistoric sultures.

With Dominique Genty

Free admission

Pot de l?amitié after the lecture

Conferencia « Sábados en Cabara » en el Café de la Marine (Port de Cabara)

Conferencia: Las estalactitas y estalagmitas como indicadores de las variaciones climáticas y herramientas para datar enterramientos prehistóricos.

Con Dominique Genty

Entrada libre

Copas después de la conferencia

Konferenz « samstags in Cabara » im Café de la Marine (Port de Cabara)

Vortragstreffen: Stalaktiten und Stalagmiten als Indikator für Klimaschwankungen und als Hilfsmittel zur Datierung prähistorischer Kulturen.

Mit Dominique Genty

Eintritt frei und kostenlos

Umtrunk im Anschluss an den Vortrag

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Castillon-Pujols