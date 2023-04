Conférence rencontres sur le thème du voyage et un film inédit, 22 avril 2023, Cabara.

Conférence « Samedi de Cabara » rencontre conférence sur le thème du voyage et un film inédit.

A partir de 15 h au café de la Marine..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Cabara 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Conference « Saturday of Cabara » meeting conference on the theme of the journey and an unpublished film.

From 3 pm at the Café de la Marine.

Conferencia « Samedi de Cabara » encuentro sobre el tema de los viajes y una nueva película.

A partir de las 15h en el Café de la Marine.

Konferenz « Samedi de Cabara » Treffen Vortrag zum Thema Reisen und ein unveröffentlichter Film.

Ab 15 Uhr im Café de la Marine.

