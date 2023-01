Cabanight of love – Soirée date aux Cabanettes Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Cabanight of love – Soirée date aux Cabanettes Cabanettes RD 572 Saliers Arles Bouches-du-Rhône

2023-02-03

RD 572 Cabanettes

Arles

Bouches-du-Rhône EUR 40 40 Le 3 février, la Cabanight of Love réinvente le speed-dating et arrive sur ses grands chevaux de Camargue pour te permettre de rencontrer des célibataires aussi cools que toi.

Le temps d’une soirée décomplexée, oublie ta prudence et laisse parler ton instinct et ta fougue, sur fond musical à la Barry White.

Les langues se délient autour d’un verre, les corps se meuvent mieux d’un apéro dinatoire, et, de toute façon, les Cabanettes sont propices à l’amour (efficacité prouvée avec Gaëlle et Aaron).

Le meilleur match qui dure gagne une nuit à l’hôtel !

Et si tu ne trouves pas l’amour, les sudistes sont assez cool pour devenir des amis, alors vient sans stress. Tes proches ont encore passé les fêtes de fin d’année à te présenter des inconnus-es pour te caser? Prends au moins une bonne résolution et viens trouver ton +1 juste avant la Saint-Valentin ! Ca leur fera les pieds. contact@hotel-lescabanettes.com +33 4 66 87 31 53 http://hotel-lescabanettes.com/ RD 572 Cabanettes Arles

