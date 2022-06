CABANES EN FÊTE Cournanel Cournanel Catégories d’évènement: 11300

Cournanel 11300 Cournanel EUR 6 12 Pour la 12ème année, au pied du Pic de Brau, c’est l’histoire de 2 villages réunis en boucle par un chemin de 5 km. Des cabanes plantées au milieu des vignes, veillent sur cet environnement chargé d’histoire.

Au programme : balade gourmande de cabane en cabane, à la rencontre des vignes et des paysages, pauses musicales, animations , ateliers pratiques, dégustation de produits locaux.

Invité d’honneur- Vins du Jura.

Repas convivial de 12 H à 14H30 (12 €). magrie.cournanel@yahoo.fr +33 6 08 97 18 34 https://www.facebook.com/CabanesEnFete Cournanel

