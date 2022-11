Cabanes en Fête (12ème édition) Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Cabanes en Fête (12ème édition) Andernos-les-Bains, 3 décembre 2022, Andernos-les-Bains. Cabanes en Fête (12ème édition)

Port ostréicole Andernos-les-Bains Gironde

2022-12-03 – 2022-12-03 Andernos-les-Bains

Gironde Venez découvrir l’univers passionnant, gourmand et festif des ostréiculteurs du Bassin d’Arcachon !

Chaque premier samedi du mois de décembre sur le Bassin d’Arcachon, les 45 cabanes du port ostréicole d’Andernos-les-Bains vous accueillent pour une fête placée sous le signe du partage et du bien vivre. Dans l’atmosphère unique du village ostréicole, régalez-vous avec des dégustations d’huîtres, de vin blanc de l’Entre-2-Mers et de tapas de chefs. Coté ambiance : déambulations, bandas, chants marins, expositions d’artistes locaux, défilé de gréements anciens et feu d’artifice n’attendent que vous ! Un rendez-vous singulier qui attire chaque année plus d’aficionados car « essayer » Cabanes en fête, c’est y revenir chaque année ! Le premier samedi du mois de décembre, les 45 cabanes du port ostréicole d’Andernos-les-Bains composées d’un ostréiculteur ou d’un pêcheur, d’un viticulteur et d’un restaurateur proposent des dégustations d’huîtres, de vin blanc de l’Entre-2-Mers et de tapas. Déambulations, bandas, chants marins, expositions d’artistes locaux, défilé de gréements anciens, feu d’artifice… sont également au programme de cette journée. Vous pouvez dès à présent réserver votre Pass en ligne! et à parti du 14 novembre à l’office de tourisme. Équipez-vous chaudement aux couleurs de la fête en sweat, bonnet et autres vareuses disponibles à la vente à l’office de tourisme, à l’Atelierdéco Showroom (32, rue Pahnardt et Levassor- ZA) ou sur le marché du vendredi ! +33 5 56 82 02 95 Service Animations Service Communication de la ville d’Andernos

Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Port ostréicole Andernos-les-Bains Gironde Ville Andernos-les-Bains lieuville Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Cabanes en Fête (12ème édition) Andernos-les-Bains 2022-12-03 was last modified: by Cabanes en Fête (12ème édition) Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 3 décembre 2022 Andernos-les-Bains Gironde Port ostréicole Andernos-les-Bains Gironde

Andernos-les-Bains Gironde