Le lever des grues cendrées Cabanes de l’Etourneau Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Alors que les premiers rayons du soleil teintent le ciel et l’eau du rose à l’orange, les milliers de Grues venues passer plusieurs mois aux Marais du Vigueirat commencent à claironner leur « Krooh Krooh » très particulier..

2023-12-02 06:15:00 fin : 2024-02-28 08:15:00. EUR.

Cabanes de l’Etourneau Les Marais du Vigueirat

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As the first rays of sunlight tint the sky and water from pink to orange, the thousands of Cranes that have come to spend several months at the Marais du Vigueirat begin to trumpet their distinctive « Krooh Krooh ».

Cuando los primeros rayos de sol tiñen el cielo y el agua de rosa a naranja, los miles de grullas que han venido a pasar varios meses en el Marais du Vigueirat comienzan a entonar su inconfundible « Krooh Krooh ».

Während die ersten Sonnenstrahlen den Himmel und das Wasser von rosa bis orange färben, beginnen die Tausenden von Kranichen, die mehrere Monate in den Marais du Vigueirat verbracht haben, ihr ganz besonderes « Krooh Krooh » zu trompeten.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme d’Arles