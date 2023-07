Rencontre avec les juments Camargue au Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles, 17 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Après une balade en calèche sur les terres hautes du domaine, partez à la rencontre des juments Camargue et de leurs poulains..

2023-07-17 16:00:00 fin : 2023-08-21 17:30:00. .

Cabanes de l’Etourneau Les Marais du Vigueirat

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After a horse-drawn carriage ride on the estate’s high grounds, meet the Camargue mares and their foals.

Tras un paseo en coche de caballos por los altos terrenos de la finca, salga al encuentro de las yeguas de Camarga y sus potros.

Nach einer Kutschfahrt über das Hochland des Landgutes machen Sie sich auf den Weg, um die Camargue-Stuten und ihre Fohlen zu treffen.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme d’Arles