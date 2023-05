Atelier conférence : La Camargue en 2050 – L’Ecotourisme Cabanes de l’Etourneau, 13 juin 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Venez échanger avec les Marais du Vigueirat et l’Office de Tourisme d’Arles Camargue qui témoigneront de leurs activités et de leur adaptation au changement climatique.

2023-06-13 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-13 19:30:00. .

Cabanes de l’Etourneau Les Marais du Vigueirat

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and talk to the Marais du Vigueirat and the Office de Tourisme d’Arles Camargue about their activities and how they are adapting to climate change

Venga a hablar con el Marais du Vigueirat y la Oficina de Turismo de la Camarga de Arles sobre sus actividades y cómo se están adaptando al cambio climático

Tauschen Sie sich mit den Marais du Vigueirat und dem Office de Tourisme d’Arles Camargue aus, die über ihre Aktivitäten und ihre Anpassung an den Klimawandel berichten werden

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme d’Arles