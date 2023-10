Soirée Jeux spéciale Halloween Cabanès, 31 octobre 2023, Cabanès.

Cabanès,Aveyron

L’association La Potion ludique vous propose de combiner jeux de société et horreur (toute relative). Venez affublés de vos pires atours et essayez de remporter l’un des cadeaux pour les meilleurs déguisements. Une soirée épouvantablement amusante !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . 2 EUR.

Cabanès 12800 Aveyron Occitanie



The association La Potion ludique proposes you to combine board games and horror (relative). Come dressed in your worst attire and try to win one of the prizes for the best disguises. A frightfully fun evening!

La asociación La Potion ludique le invita a combinar los juegos de mesa con el (relativo) terror. Ven vestido con tu peor atuendo e intenta ganar uno de los premios a los mejores disfraces. ¡Una velada terroríficamente divertida!

Der Verein La Potion ludique bietet Ihnen die Möglichkeit, Gesellschaftsspiele mit (relativem) Horror zu kombinieren. Kommen Sie in Ihrem schlimmsten Outfit und versuchen Sie, eines der Geschenke für die besten Verkleidungen zu gewinnen. Ein entsetzlich lustiger Abend!

Mise à jour le 2023-10-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI