La marche des Maquisards, 15 août 2023, Cabanès.

Partagez un instant convivial grâce aux randonnées accompagnées proposées par la FFRandonnée et les bénévoles de ses clubs..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . 2 EUR.

Cabanès 12800 Aveyron Occitanie



Share a convivial moment thanks to the guided hikes proposed by the FFRandonnée and the volunteers of its clubs.

Comparta un momento de convivencia gracias a las excursiones guiadas que ofrecen la FFRandonnée y los voluntarios de sus clubes.

Teilen Sie einen geselligen Moment dank der begleiteten Wanderungen, die von der FFRandonnée und den Freiwilligen ihrer Vereine angeboten werden.

Mise à jour le 2023-01-28 par Comité départemental de la randonnée pédestre Aveyron