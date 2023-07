Lectures à la plage YPORT : Partir en Livre Cabane Lire à la plage d’Yport Yport, 19 juillet 2023, Yport.

Yport,Seine-Maritime

Comme chaque été, l’association Lire et faire lire de Fécamp propose des lectures aux enfants sur les plages de Fécamp et d’Yport.

Le thème de l’évènement PARTIR EN LIVRE 2023 est La LIBERTE

Lectures d’albums, poésie, kamishibaï.

Accès libre et gratuit aux enfants jusqu’à 10-12 ans..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 17:00:00. .

Cabane Lire à la plage d’Yport Promenade Roger Denouette

Yport 76111 Seine-Maritime Normandie



Like every summer, the Lire et faire lire association in Fécamp offers readings for children on the beaches of Fécamp and Yport.

The theme of the PARTIR EN LIVRE 2023 event is FREEDOM

Book readings, poetry, kamishibaï.

Free access for children up to 10-12 years.

Como cada verano, la asociación Lire et faire lire de Fécamp propone lecturas para niños en las playas de Fécamp y Yport.

El tema del PARTIR EN LIVRE 2023 es la LIBERTAD

Lectura de libros, poesía, kamishibaï.

Acceso gratuito para niños de hasta 10-12 años.

Wie jeden Sommer bietet der Verein Lire et faire lire de Fécamp Kindern an den Stränden von Fécamp und Yport Lesungen an.

Das Thema der Veranstaltung PARTIR EN LIVRE 2023 lautet La LIBERTE (Die Freiheit)

Lesungen von Alben, Gedichten, Kamishibai.

Freier und kostenloser Zugang für Kinder bis 10-12 Jahre.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche