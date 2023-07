Submersion des Prés Salés Cabane du Résinier Lège-Cap-Ferret, 30 septembre 2023, Lège-Cap-Ferret.

dans la Réserve Naturelle Nationale des Prés Salés d’Arès et de Lège-Cap Ferret

Lorsqu’ils sont sous l’eau, les prés salés prennent une toute autre allure. Venez observer la montée des eaux lors d’une grande marée (coefficient 112), et voir le paysage s’adapter et se transformer, marcher au milieu des crabes et des petits poissons, et prendre un bain salé!

Observations opportunistes de faune et de flore, prêt de jumelles possible.

Prévoyez une bouteille d’eau, ainsi qu’un couvre-chef si le soleil est présent. Pour la tenue, un maillot de bain / des bottes de pêcheur (qui remontent jusqu’au ventre) / des vêtements qui ne craignent pas d’être mouillés. Chaussures : pieds nus / chaussures d’eau

Tout enfant mineur doit être accompagné

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T19:00:00+02:00

