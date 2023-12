Espace nordique jurassien – Jura Nordic Nights Cabane de l’ESF La Pesse Catégories d’Évènement: Jura

La Pesse Espace nordique jurassien – Jura Nordic Nights Cabane de l’ESF La Pesse, 9 février 2024, La Pesse. La Pesse Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09 20:00:00 . Espace nordique jurassien – Jura Nordic Nights Vendredi 09 février à Lajoux (Cabane ESF) Initiations de 18h à 20h. Soirées organisées en partenariat avec les sites nordiques du Jura, la Transjurassienne et les Amis du Comté, Montagnes du Jura et Carte Avantages Jeunes. Pass soirée : 20 euros : 1h de cours, location matériel et dégustation (Comté, fondue, vin chaud) Inscription sur espacenordiquejurassien.com .

Cabane de l’ESF

La Pesse 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE Détails Catégories d’Évènement: Jura, La Pesse Autres Code postal 39310 Lieu Cabane de l'ESF Adresse Cabane de l'ESF Ville La Pesse Departement Jura Lieu Ville Cabane de l'ESF La Pesse Latitude 46.3753 Longitude 5.9714 latitude longitude 46.3753;5.9714

Cabane de l'ESF La Pesse Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-pesse/