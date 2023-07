Journée festive Ossau – Iraty Cabane d’Arlas Arette, 4 août 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier : participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir…

Programme sur ossau-iraty.com.

2023-08-04

Cabane d’Arlas

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Spend a day at the shepherd’s pace and share his profession with him: take part in milking and making summer cheese, discover the route with the herd, visit the salt cellar…

Program on ossau-iraty.com

Pase un día al ritmo del pastor y comparta con él su oficio: participe en el ordeño y la fabricación de queso en los pastos de verano, recorra la ruta con el rebaño, visite la salina…

Programa en ossau-iraty.com

Leben Sie einen Tag lang im Rhythmus des Schäfers und teilen Sie mit ihm seinen Beruf: Nehmen Sie am Melken und an der Herstellung des Sommerkäses teil, entdecken Sie den Weg mit der Herde, besuchen Sie das Salzfass…

Programm auf ossau-iraty.com

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn