Exposition Cabane Bleue Cabane Bleue aux Artistes Audenge, 23 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Venez rencontrer « Les Artistes en Liberté » du lundi 23 au dimanche 29 octobre à la Cabane Bleue d’Audenge.

Entrée libre, ouvert à tous..

2023-10-23 fin : 2023-10-29 . EUR.

Cabane Bleue aux Artistes Rue du Port

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and meet « Les Artistes en Liberté » from Monday 23rd to Sunday 29th October at the Cabane Bleue in Audenge.

Free admission, open to all.

Venga a conocer a « Les Artistes en Liberté » del lunes 23 al domingo 29 de octubre en la Cabane Bleue de Audenge.

Entrada libre y gratuita.

Treffen Sie « Les Artistes en Liberté » von Montag, den 23. bis Sonntag, den 29. Oktober in der Cabane Bleue in Audenge.

Freier Eintritt, offen für alle.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur Bassin