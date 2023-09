Exposition Cabane Bleue Cabane Bleue aux Artistes Audenge, 7 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Venez rencontrer les artistes Lucette GERMAIN aquarelliste, Dominique CARLIER, mosaïste et Isabelle CAUHAPÉ, modiste feutrière, du samedi 7 au vendredi 13 octobre à la Cabane Bleue d’Audenge.

Venez admirer leurs créations et échanger avec eux.

Entrée libre, ouvert à tous..

2023-10-07 fin : 2023-10-13 . EUR.

Cabane Bleue aux Artistes Rue du Port

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the artists Lucette GERMAIN, watercolorist, Dominique CARLIER, mosaicist and Isabelle CAUHAPÉ, milliner, from Saturday October 7 to Friday October 13 at the Cabane Bleue in Audenge.

Come and admire their creations and chat with them.

Free admission, open to all.

Venga a conocer a los artistas Lucette GERMAIN, acuarelista, Dominique CARLIER, mosaiquista, e Isabelle CAUHAPÉ, sombrerera, del sábado 7 al viernes 13 de octubre en la Cabane Bleue de Audenge.

Venga a admirar sus creaciones y a charlar con ellas.

Entrada libre y gratuita.

Treffen Sie die Künstlerinnen Lucette GERMAIN, Aquarellmalerin, Dominique CARLIER, Mosaikkünstlerin, und Isabelle CAUHAPÉ, Modistin und Filzerin, von Samstag, den 7. bis Freitag, den 13. Oktober in der Cabane Bleue in Audenge.

Kommen Sie, um ihre Kreationen zu bewundern und sich mit ihnen auszutauschen.

Freier Eintritt, offen für alle.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur Bassin