Noël à la Cabane Bleue Cabane Bleue Audenge, 8 décembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Pour les festivités de fin d’année, la Ville d’Audenge perpétue son traditionnel atelier du Père Noël du 2 décembre au 6 janvier à la Cabane Bleue.

Le vendredi 8 décembre, vient à la rencontre du Père Noël de 17h à 18h30 ou assister au coucher du Père Noël à 18h.

Un concert de Noël sera également donné par l’Ensemble Instrumental du Bassin à 19h à l’Eglise..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:00:00. .

Cabane Bleue Rue du Port

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the end-of-year festivities, the Town of Audenge is continuing its traditional Santa Claus workshop from December 2 to January 6 at the Cabane Bleue.

On Friday December 8, come and meet Santa Claus from 5pm to 6:30pm, or watch Santa go to bed at 6pm.

A Christmas concert will also be given by the Ensemble Instrumental du Bassin at 7pm in the Church.

Con motivo de las fiestas de fin de año, la ciudad de Audenge prosigue su tradicional taller de Papá Noel del 2 de diciembre al 6 de enero en la Cabane Bleue.

El viernes 8 de diciembre, venga a conocer a Papá Noel de 17:00 a 18:30 horas o a ver cómo se acuesta Papá Noel a las 18:00 horas.

También habrá un concierto de Navidad del Ensemble Instrumental du Bassin a las 19.00 h en la iglesia.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahresende veranstaltet die Stadt Audenge vom 2. Dezember bis zum 6. Januar in der Cabane Bleue die traditionelle Werkstatt des Weihnachtsmannes.

Am Freitag, den 8. Dezember, kannst du den Weihnachtsmann von 17 bis 18.30 Uhr treffen oder um 18 Uhr dabei sein, wenn er ins Bett geht.

Außerdem findet um 19 Uhr in der Kirche ein Weihnachtskonzert des Ensemble Instrumental du Bassin statt.

