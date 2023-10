Atelier du Père Noël Cabane Bleue Audenge, 6 décembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Pour les festivités de fin d’année, la Ville d’Audenge perpétue son traditionnel atelier du Père Noël du 2 décembre au 6 janvier à la Cabane Bleue..

2023-12-06 fin : 2024-01-06 . .

Cabane Bleue Rue du Port

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the end-of-year festivities, the town of Audenge is continuing its traditional Santa Claus workshop from December 2 to January 6 at the Cabane Bleue.

Con motivo de las fiestas de fin de año, la ciudad de Audenge prosigue su tradicional taller de Papá Noel del 2 de diciembre al 6 de enero en la Cabane Bleue.

Für die Feierlichkeiten zum Jahresende führt die Stadt Audenge ihre traditionelle Werkstatt des Weihnachtsmannes vom 2. Dezember bis zum 6. Januar in der Cabane Bleue fort.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Coeur Bassin